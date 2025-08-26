עוד על MARVIN

Marvin Inu מחיר (MARVIN)

1 MARVIN ל USDמחיר חי:

-5.30%1D
Marvin Inu (MARVIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:22:42 (UTC+8)

Marvin Inu (MARVIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
גבוה 24 שעות

Marvin Inu (MARVIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MARVIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MARVINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MARVIN השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -5.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Marvin Inu (MARVIN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Marvin Inu הוא $ 319.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARVIN הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 319.33K.

Marvin Inu (MARVIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Marvin Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarvin Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarvin Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Marvin Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.30%
30 ימים$ 0-2.49%
60 ימים$ 0+18.88%
90 ימים$ 0--

מה זהMarvin Inu (MARVIN)

Fluffy Fun with MarVin MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Innovative Investment MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Big Growth Potential MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Dynamic Mechanism MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Global Community MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Exciting Events MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Elon's Favorite Pup MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful. Stray Dog Rescue Fund MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Marvin Inu (MARVIN) משאב

Marvin Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Marvin Inu (MARVIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Marvin Inu (MARVIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Marvin Inu.

בדוק את Marvin Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

MARVIN למטבעות מקומיים

Marvin Inu (MARVIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Marvin Inu (MARVIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MARVIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Marvin Inu (MARVIN)

כמה שווה Marvin Inu (MARVIN) היום?
החי MARVINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MARVIN ל USD?
המחיר הנוכחי של MARVIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Marvin Inu?
שווי השוק של MARVIN הוא $ 319.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MARVIN?
ההיצע במחזור של MARVIN הוא 420.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MARVIN?
‏‏MARVIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MARVIN?
MARVIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MARVIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MARVIN הוא -- USD.
האם MARVIN יעלה השנה?
MARVIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MARVIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Marvin Inu (MARVIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.