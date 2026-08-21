Marvell xStock מחיר היום

מחיר Marvell xStock (MRVLX) בזמן אמת היום הוא $ 250.71, עם שינוי של 4.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MRVLX ל USD הוא $ 250.71 לכל MRVLX.

Marvell xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,831,780, עם היצע במחזור של 19.27K MRVLX. ב‑24 השעות האחרונות, MRVLX סחר בין $ 226.53 (נמוך) ל $ 254.35 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 346.24, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 70.79.

ביצועים לטווח קצר, MRVLX נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +11.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 77.44K.

Marvell xStock (MRVLX) מידע שוק

שווי שוק $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M נפח (24 שעות) $ 77.44K$ 77.44K $ 77.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 247.35M$ 247.35M $ 247.35M אספקת מחזור 19.27K 19.27K 19.27K אספקה כוללת 986,614.9760013529 986,614.9760013529 986,614.9760013529

שווי השוק הנוכחי של Marvell xStock הוא $ 4.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.44K. ההיצע במחזור של MRVLX הוא 19.27K, עם היצע כולל של 986614.9760013529. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 247.35M.