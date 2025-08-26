Maru Taro (TARO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00082916$ 0.00082916 $ 0.00082916 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000553$ 0.00000553 $ 0.00000553 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Maru Taro (TARO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000825. במהלך 24 השעות האחרונות, TARO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00082916, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000553.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TARO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maru Taro (TARO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,964,016.0 999,964,016.0 999,964,016.0

שווי השוק הנוכחי של Maru Taro הוא $ 8.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TARO הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999964016.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.25K.