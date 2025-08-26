עוד על TARO

TARO מידע על מחיר

TARO אתר רשמי

TARO טוקניומיקה

TARO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Maru Taro סֵמֶל

Maru Taro מחיר (TARO)

לא רשום

1 TARO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Maru Taro (TARO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:38:47 (UTC+8)

Maru Taro (TARO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00082916
$ 0.00082916$ 0.00082916

$ 0.00000553
$ 0.00000553$ 0.00000553

--

--

0.00%

0.00%

Maru Taro (TARO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000825. במהלך 24 השעות האחרונות, TARO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00082916, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000553.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TARO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maru Taro (TARO) מידע שוק

$ 8.25K
$ 8.25K$ 8.25K

--
----

$ 8.25K
$ 8.25K$ 8.25K

999.96M
999.96M 999.96M

999,964,016.0
999,964,016.0 999,964,016.0

שווי השוק הנוכחי של Maru Taro הוא $ 8.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TARO הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999964016.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.25K.

Maru Taro (TARO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Maru Taroל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaru Taro ל USDהיה . $ -0.0000002248.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaru Taro ל USDהיה $ +0.0000014239.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Maru Taroל USDהיה $ -0.000000111886273969112.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000002248-2.72%
60 ימים$ +0.0000014239+17.26%
90 ימים$ -0.000000111886273969112-1.33%

מה זהMaru Taro (TARO)

MARU TARO - the most beloved meme coin from the most beloved Shiba Inu!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Maru Taro (TARO) משאב

האתר הרשמי

Maru Taroתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Maru Taro (TARO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Maru Taro (TARO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Maru Taro.

בדוק את Maru Taro תחזית המחיר עכשיו‏!

TARO למטבעות מקומיים

Maru Taro (TARO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Maru Taro (TARO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TARO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Maru Taro (TARO)

כמה שווה Maru Taro (TARO) היום?
החי TAROהמחיר ב USD הוא 0.00000825 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TARO ל USD?
המחיר הנוכחי של TARO ל USD הוא $ 0.00000825. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Maru Taro?
שווי השוק של TARO הוא $ 8.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TARO?
ההיצע במחזור של TARO הוא 999.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TARO?
‏‏TARO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00082916 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TARO?
TARO ‏‏רשם מחירATL של 0.00000553 USD.
מהו נפח המסחר של TARO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TARO הוא -- USD.
האם TARO יעלה השנה?
TARO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TARO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:38:47 (UTC+8)

Maru Taro (TARO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.