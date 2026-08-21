MarsDog Token מחיר היום

מחיר MarsDog Token (MARSDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARSDOG ל USD הוא $ 0 לכל MARSDOG.

MarsDog Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,605, עם היצע במחזור של 15.49B MARSDOG. ב‑24 השעות האחרונות, MARSDOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARSDOG נע ב -0.38% בשעה האחרונה ו +11.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MarsDog Token (MARSDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 38.61K$ 38.61K $ 38.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.34K$ 52.34K $ 52.34K אספקת מחזור 15.49B 15.49B 15.49B אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MarsDog Token הוא $ 38.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARSDOG הוא 15.49B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.34K.