Markhor The Goat מחיר היום

מחיר Markhor The Goat (MARKHOR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARKHOR ל USD הוא $ 0 לכל MARKHOR.

Markhor The Goat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,151, עם היצע במחזור של 100.00T MARKHOR. ב‑24 השעות האחרונות, MARKHOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARKHOR נע ב -0.69% בשעה האחרונה ו +10.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Markhor The Goat (MARKHOR) מידע שוק

שווי שוק $ 53.15K$ 53.15K $ 53.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.15K$ 53.15K $ 53.15K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Markhor The Goat הוא $ 53.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARKHOR הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.15K.