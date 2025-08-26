MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 24 שעות נמוך $ 2.47 $ 2.47 $ 2.47 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.3$ 2.3 $ 2.3 גבוה 24 שעות $ 2.47$ 2.47 $ 2.47 שיא כל הזמנים $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 המחיר הנמוך ביותר $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -4.49% שינוי מחיר (7D) +2.17% שינוי מחיר (7D) +2.17%

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) המחיר בזמן אמת של הוא $2.36. במהלך 24 השעות האחרונות, MVDA25 נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.3 לבין שיא של $ 2.47, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVDA25השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.2.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVDA25 השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -4.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) מידע שוק

שווי שוק $ 23.14K$ 23.14K $ 23.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.14K$ 23.14K $ 23.14K אספקת מחזור 9.81K 9.81K 9.81K אספקה כוללת 9,810.071107206008 9,810.071107206008 9,810.071107206008

שווי השוק הנוכחי של MarketVector Digital Assets 25 Index הוא $ 23.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVDA25 הוא 9.81K, עם היצע כולל של 9810.071107206008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.14K.