MarketVector Digital Assets 25 Index סֵמֶל

MarketVector Digital Assets 25 Index מחיר (MVDA25)

1 MVDA25 ל USDמחיר חי:

-4.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:54:30 (UTC+8)

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.25%

-4.49%

+2.17%

+2.17%

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) המחיר בזמן אמת של הוא $2.36. במהלך 24 השעות האחרונות, MVDA25 נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.3 לבין שיא של $ 2.47, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MVDA25השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.2.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MVDA25 השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -4.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MarketVector Digital Assets 25 Index הוא $ 23.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MVDA25 הוא 9.81K, עם היצע כולל של 9810.071107206008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.14K.

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MarketVector Digital Assets 25 Indexל USDהיה $ -0.110932474133734.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarketVector Digital Assets 25 Index ל USDהיה . $ -0.1035957400.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarketVector Digital Assets 25 Index ל USDהיה $ +1.3110628360.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MarketVector Digital Assets 25 Indexל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.110932474133734-4.49%
30 ימים$ -0.1035957400-4.38%
60 ימים$ +1.3110628360+55.55%
90 ימים$ 0--

מה זהMarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) משאב

האתר הרשמי

MarketVector Digital Assets 25 Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MarketVector Digital Assets 25 Index.

בדוק את MarketVector Digital Assets 25 Index תחזית המחיר עכשיו‏!

MVDA25 למטבעות מקומיים

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MVDA25 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

כמה שווה MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) היום?
החי MVDA25המחיר ב USD הוא 2.36 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MVDA25 ל USD?
המחיר הנוכחי של MVDA25 ל USD הוא $ 2.36. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MarketVector Digital Assets 25 Index?
שווי השוק של MVDA25 הוא $ 23.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MVDA25?
ההיצע במחזור של MVDA25 הוא 9.81K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MVDA25?
‏‏MVDA25 השיג מחיר שיא (ATH) של 2.69 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MVDA25?
MVDA25 ‏‏רשם מחירATL של 1.2 USD.
מהו נפח המסחר של MVDA25?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MVDA25 הוא -- USD.
האם MVDA25 יעלה השנה?
MVDA25 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MVDA25 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) עדכונים חשובים מהתעשייה

