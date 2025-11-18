Market Stalker מחיר היום

מחיר Market Stalker (STLKR) בזמן אמת היום הוא $ 0.0013188, עם שינוי של 6.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STLKR ל USD הוא $ 0.0013188 לכל STLKR.

Market Stalker כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 131,880, עם היצע במחזור של 100.00M STLKR. ב‑24 השעות האחרונות, STLKR סחר בין $ 0.00128054 (נמוך) ל $ 0.00141793 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00491883, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STLKR נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו -11.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Market Stalker (STLKR) מידע שוק

שווי שוק $ 131.88K$ 131.88K $ 131.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 131.88K$ 131.88K $ 131.88K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

