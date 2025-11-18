Market Maverick מחיר היום

מחיר Market Maverick (LUIGI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00110603, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LUIGI ל USD הוא $ 0.00110603 לכל LUIGI.

Market Maverick כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,227, עם היצע במחזור של 21.00M LUIGI. ב‑24 השעות האחרונות, LUIGI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.163593, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00104954.

ביצועים לטווח קצר, LUIGI נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Market Maverick (LUIGI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Market Maverick הוא $ 23.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUIGI הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.23K.