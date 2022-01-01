Market Making Pro (MMPRO) טוקנומיקה
Market Making Pro (MMPRO) מידע
MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for.
Market Making Pro (MMPRO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Market Making Pro (MMPRO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Market Making Pro (MMPRO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Market Making Pro (MMPRO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MMPRO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MMPROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MMPROטוקניומיקה, חקרו אתMMPROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
