Market Maker DAO מחיר היום

מחיר Market Maker DAO (MMDAO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00290865, עם שינוי של 2.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MMDAO ל USD הוא $ 0.00290865 לכל MMDAO.

Market Maker DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 290,225, עם היצע במחזור של 100.00M MMDAO. ב‑24 השעות האחרונות, MMDAO סחר בין $ 0.00266916 (נמוך) ל $ 0.00290107 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04386478, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00254392.

ביצועים לטווח קצר, MMDAO נע ב +1.36% בשעה האחרונה ו -26.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.09K.

Market Maker DAO (MMDAO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Market Maker DAO הוא $ 290.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.09K. ההיצע במחזור של MMDAO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 290.23K.