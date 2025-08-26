Market Dominance (MD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00487332 גבוה 24 שעות $ 0.00576303 שיא כל הזמנים $ 0.01319383 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00057968 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -12.22% שינוי מחיר (7D) -1.18%

Market Dominance (MD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00492658. במהלך 24 השעות האחרונות, MD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00487332 לבין שיא של $ 0.00576303, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01319383, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00057968.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MD השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -12.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Market Dominance (MD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.71M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.71M אספקת מחזור 550.86M אספקה כוללת 550,858,390.022727

שווי השוק הנוכחי של Market Dominance הוא $ 2.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MD הוא 550.86M, עם היצע כולל של 550858390.022727. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.