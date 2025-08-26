עוד על MD

Market Dominance סֵמֶל

Market Dominance מחיר (MD)

1 MD ל USDמחיר חי:

$0.00492658
$0.00492658
-12.20%1D
Market Dominance (MD) טבלת מחירים חיה
Market Dominance (MD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00487332
24 שעות נמוך
$ 0.00576303
גבוה 24 שעות

$ 0.00487332
$ 0.00576303
$ 0.01319383
$ 0.00057968
-0.21%

-12.22%

-1.18%

-1.18%

Market Dominance (MD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00492658. במהלך 24 השעות האחרונות, MD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00487332 לבין שיא של $ 0.00576303, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01319383, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00057968.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MD השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -12.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Market Dominance (MD) מידע שוק

$ 2.71M
--
$ 2.71M
550.86M
550,858,390.022727
שווי השוק הנוכחי של Market Dominance הוא $ 2.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MD הוא 550.86M, עם היצע כולל של 550858390.022727. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.

Market Dominance (MD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Market Dominanceל USDהיה $ -0.000686286476267873.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarket Dominance ל USDהיה . $ -0.0022205239.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarket Dominance ל USDהיה $ -0.0015661617.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Market Dominanceל USDהיה $ +0.0032672409676713365.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000686286476267873-12.22%
30 ימים$ -0.0022205239-45.07%
60 ימים$ -0.0015661617-31.79%
90 ימים$ +0.0032672409676713365+196.90%

מה זהMarket Dominance (MD)

Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token.  Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.

Market Dominance (MD) משאב

האתר הרשמי

Market Dominanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Market Dominance (MD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Market Dominance (MD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Market Dominance.

בדוק את Market Dominance תחזית המחיר עכשיו‏!

MD למטבעות מקומיים

Market Dominance (MD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Market Dominance (MD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Market Dominance (MD)

כמה שווה Market Dominance (MD) היום?
החי MDהמחיר ב USD הוא 0.00492658 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MD ל USD?
המחיר הנוכחי של MD ל USD הוא $ 0.00492658. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Market Dominance?
שווי השוק של MD הוא $ 2.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MD?
ההיצע במחזור של MD הוא 550.86M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MD?
‏‏MD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01319383 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MD?
MD ‏‏רשם מחירATL של 0.00057968 USD.
מהו נפח המסחר של MD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MD הוא -- USD.
האם MD יעלה השנה?
MD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.