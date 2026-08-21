Market Cat מחיר היום

מחיר Market Cat (MARKETCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARKETCAT ל USD הוא $ 0 לכל MARKETCAT.

Market Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,131, עם היצע במחזור של 1.00B MARKETCAT. ב‑24 השעות האחרונות, MARKETCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARKETCAT נע ב +2.20% בשעה האחרונה ו -28.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Market Cat (MARKETCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 29.13K$ 29.13K $ 29.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.13K$ 29.13K $ 29.13K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Market Cat הוא $ 29.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARKETCAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.13K.