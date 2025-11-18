Market Cap מחיר היום

מחיר Market Cap (MCAP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000735, עם שינוי של 3.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCAP ל USD הוא $ 0.00000735 לכל MCAP.

Market Cap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,342.66, עם היצע במחזור של 999.40M MCAP. ב‑24 השעות האחרונות, MCAP סחר בין $ 0.00000735 (נמוך) ל $ 0.00000761 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00079358, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000722.

ביצועים לטווח קצר, MCAP נע ב -- בשעה האחרונה ו -23.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Market Cap (MCAP) מידע שוק

שווי שוק $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K אספקת מחזור 999.40M 999.40M 999.40M אספקה כוללת 999,398,563.169399 999,398,563.169399 999,398,563.169399

שווי השוק הנוכחי של Market Cap הוא $ 7.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCAP הוא 999.40M, עם היצע כולל של 999398563.169399. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.34K.