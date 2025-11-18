Marine Moguls מחיר היום

מחיר Marine Moguls (MOGUL) בזמן אמת היום הוא $ 38.68, עם שינוי של 5.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOGUL ל USD הוא $ 38.68 לכל MOGUL.

Marine Moguls כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 104,688, עם היצע במחזור של 2.71K MOGUL. ב‑24 השעות האחרונות, MOGUL סחר בין $ 37.96 (נמוך) ל $ 40.81 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 910.54, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 30.88.

ביצועים לטווח קצר, MOGUL נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -5.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Marine Moguls (MOGUL) מידע שוק

שווי שוק $ 104.69K$ 104.69K $ 104.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 385.37K$ 385.37K $ 385.37K אספקת מחזור 2.71K 2.71K 2.71K אספקה כוללת 9,962.0 9,962.0 9,962.0

