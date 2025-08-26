עוד על MSOL

Marinade Staked SOL סֵמֶל

Marinade Staked SOL מחיר (MSOL)

לא רשום

1 MSOL ל USDמחיר חי:

-7.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Marinade Staked SOL (MSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:46:50 (UTC+8)

Marinade Staked SOL (MSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.14%

-7.78%

+2.84%

+2.84%

Marinade Staked SOL (MSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $248.3. במהלך 24 השעות האחרונות, MSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 248.4 לבין שיא של $ 280.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 363.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8.93.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSOL השתנה ב -2.14% במהלך השעה האחרונה, -7.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Marinade Staked SOL (MSOL) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Marinade Staked SOL הוא $ 875.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSOL הוא 3.53M, עם היצע כולל של 3532502.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 875.36M.

Marinade Staked SOL (MSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Marinade Staked SOLל USDהיה $ -20.9705277071776.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarinade Staked SOL ל USDהיה . $ +4.3405571300.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMarinade Staked SOL ל USDהיה $ +83.8225789700.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Marinade Staked SOLל USDהיה $ +17.51774374096003.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -20.9705277071776-7.78%
30 ימים$ +4.3405571300+1.75%
60 ימים$ +83.8225789700+33.76%
90 ימים$ +17.51774374096003+7.59%

מה זהMarinade Staked SOL (MSOL)

Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake.

Marinade Staked SOL (MSOL) משאב

האתר הרשמי

Marinade Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Marinade Staked SOL (MSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Marinade Staked SOL (MSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Marinade Staked SOL.

בדוק את Marinade Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

MSOL למטבעות מקומיים

Marinade Staked SOL (MSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Marinade Staked SOL (MSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Marinade Staked SOL (MSOL)

כמה שווה Marinade Staked SOL (MSOL) היום?
החי MSOLהמחיר ב USD הוא 248.3 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של MSOL ל USD הוא $ 248.3. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Marinade Staked SOL?
שווי השוק של MSOL הוא $ 875.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MSOL?
ההיצע במחזור של MSOL הוא 3.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MSOL?
‏‏MSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 363.77 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MSOL?
MSOL ‏‏רשם מחירATL של 8.93 USD.
מהו נפח המסחר של MSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MSOL הוא -- USD.
האם MSOL יעלה השנה?
MSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:46:50 (UTC+8)

Marinade Staked SOL (MSOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

