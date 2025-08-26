Marinade Staked SOL (MSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 248.4 $ 248.4 $ 248.4 24 שעות נמוך $ 280.56 $ 280.56 $ 280.56 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 248.4$ 248.4 $ 248.4 גבוה 24 שעות $ 280.56$ 280.56 $ 280.56 שיא כל הזמנים $ 363.77$ 363.77 $ 363.77 המחיר הנמוך ביותר $ 8.93$ 8.93 $ 8.93 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.14% שינוי מחיר (1D) -7.78% שינוי מחיר (7D) +2.84% שינוי מחיר (7D) +2.84%

Marinade Staked SOL (MSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $248.3. במהלך 24 השעות האחרונות, MSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 248.4 לבין שיא של $ 280.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 363.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8.93.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSOL השתנה ב -2.14% במהלך השעה האחרונה, -7.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Marinade Staked SOL (MSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 875.36M$ 875.36M $ 875.36M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 875.36M$ 875.36M $ 875.36M אספקת מחזור 3.53M 3.53M 3.53M אספקה כוללת 3,532,502.0 3,532,502.0 3,532,502.0

שווי השוק הנוכחי של Marinade Staked SOL הוא $ 875.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSOL הוא 3.53M, עם היצע כולל של 3532502.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 875.36M.