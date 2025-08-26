Mare Finance (MARE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.603689$ 0.603689 $ 0.603689 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.78% שינוי מחיר (1D) -2.11% שינוי מחיר (7D) +92.45% שינוי מחיר (7D) +92.45%

Mare Finance (MARE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MARE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.603689, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MARE השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -2.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+92.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mare Finance (MARE) מידע שוק

שווי שוק $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.54K$ 14.54K $ 14.54K אספקת מחזור 62.49M 62.49M 62.49M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mare Finance הוא $ 9.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARE הוא 62.49M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.54K.