עוד על MARE

MARE מידע על מחיר

MARE אתר רשמי

MARE טוקניומיקה

MARE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Mare Finance סֵמֶל

Mare Finance מחיר (MARE)

לא רשום

1 MARE ל USDמחיר חי:

$0.00014532
$0.00014532$0.00014532
-2.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mare Finance (MARE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:43:52 (UTC+8)

Mare Finance (MARE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.603689
$ 0.603689$ 0.603689

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

-2.11%

+92.45%

+92.45%

Mare Finance (MARE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MARE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.603689, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MARE השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -2.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+92.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mare Finance (MARE) מידע שוק

$ 9.09K
$ 9.09K$ 9.09K

--
----

$ 14.54K
$ 14.54K$ 14.54K

62.49M
62.49M 62.49M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mare Finance הוא $ 9.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARE הוא 62.49M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.54K.

Mare Finance (MARE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mare Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMare Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMare Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mare Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.11%
30 ימים$ 0-9.15%
60 ימים$ 0-14.34%
90 ימים$ 0--

מה זהMare Finance (MARE)

Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mare Finance (MARE) משאב

האתר הרשמי

Mare Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mare Finance (MARE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mare Finance (MARE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mare Finance.

בדוק את Mare Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

MARE למטבעות מקומיים

Mare Finance (MARE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mare Finance (MARE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MARE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mare Finance (MARE)

כמה שווה Mare Finance (MARE) היום?
החי MAREהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MARE ל USD?
המחיר הנוכחי של MARE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mare Finance?
שווי השוק של MARE הוא $ 9.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MARE?
ההיצע במחזור של MARE הוא 62.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MARE?
‏‏MARE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.603689 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MARE?
MARE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MARE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MARE הוא -- USD.
האם MARE יעלה השנה?
MARE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MARE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:43:52 (UTC+8)

Mare Finance (MARE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.