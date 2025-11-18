marcat maker מחיר היום

מחיר marcat maker (MARCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000434, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARCAT ל USD הוא $ 0.00000434 לכל MARCAT.

marcat maker כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,331.57, עם היצע במחזור של 998.82M MARCAT. ב‑24 השעות האחרונות, MARCAT סחר בין $ 0.0000043 (נמוך) ל $ 0.00000436 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00003174, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000043.

ביצועים לטווח קצר, MARCAT נע ב -0.63% בשעה האחרונה ו -20.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

marcat maker (MARCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.33K$ 4.33K $ 4.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.33K$ 4.33K $ 4.33K אספקת מחזור 998.82M 998.82M 998.82M אספקה כוללת 998,815,422.569371 998,815,422.569371 998,815,422.569371

שווי השוק הנוכחי של marcat maker הוא $ 4.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARCAT הוא 998.82M, עם היצע כולל של 998815422.569371. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.33K.