MARA xStock מחיר היום

מחיר MARA xStock (MARAX) בזמן אמת היום הוא $ 11.71, עם שינוי של 9.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARAX ל USD הוא $ 11.71 לכל MARAX.

MARA xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 208,284, עם היצע במחזור של 17.78K MARAX. ב‑24 השעות האחרונות, MARAX סחר בין $ 10.73 (נמוך) ל $ 11.7 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 15.31, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 8.61.

ביצועים לטווח קצר, MARAX נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו +22.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.21K.

MARA xStock (MARAX) מידע שוק

שווי שוק $ 208.28K$ 208.28K $ 208.28K נפח (24 שעות) $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.54M$ 106.54M $ 106.54M אספקת מחזור 17.78K 17.78K 17.78K אספקה כוללת 9,095,433.053325765 9,095,433.053325765 9,095,433.053325765

שווי השוק הנוכחי של MARA xStock הוא $ 208.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.21K. ההיצע במחזור של MARAX הוא 17.78K, עם היצע כולל של 9095433.053325765. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.54M.