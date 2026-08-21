MANTRA USD מחיר היום

מחיר MANTRA USD (MANTRAUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.14, עם שינוי של 14.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MANTRAUSD ל USD הוא $ 1.14 לכל MANTRAUSD.

MANTRA USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 349,762, עם היצע במחזור של 350.03K MANTRAUSD. ב‑24 השעות האחרונות, MANTRAUSD סחר בין $ 0.946663 (נמוך) ל $ 1.11 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.15, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.918503.

ביצועים לטווח קצר, MANTRAUSD נע ב +6.50% בשעה האחרונה ו +14.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.40K.

MANTRA USD (MANTRAUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 349.76K$ 349.76K $ 349.76K נפח (24 שעות) $ 62.40K$ 62.40K $ 62.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 349.76K$ 349.76K $ 349.76K אספקת מחזור 350.03K 350.03K 350.03K אספקה כוללת 350,031.443616 350,031.443616 350,031.443616

שווי השוק הנוכחי של MANTRA USD הוא $ 349.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.40K. ההיצע במחזור של MANTRAUSD הוא 350.03K, עם היצע כולל של 350031.443616. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 349.76K.