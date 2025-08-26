Mantle Restaked ETH (CMETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4,697.46 גבוה 24 שעות $ 5,139.29 שיא כל הזמנים $ 5,306.91 המחיר הנמוך ביותר $ 1,480.7 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.57% שינוי מחיר (1D) -7.93% שינוי מחיר (7D) +1.13%

Mantle Restaked ETH (CMETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,716.68. במהלך 24 השעות האחרונות, CMETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,697.46 לבין שיא של $ 5,139.29, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CMETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,306.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,480.7.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CMETH השתנה ב -1.57% במהלך השעה האחרונה, -7.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 651.58M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 651.58M אספקת מחזור 137.32K אספקה כוללת 137,320.316477515

שווי השוק הנוכחי של Mantle Restaked ETH הוא $ 651.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CMETH הוא 137.32K, עם היצע כולל של 137320.316477515. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 651.58M.