Mantle Restaked ETH סֵמֶל

Mantle Restaked ETH מחיר (CMETH)

1 CMETH ל USDמחיר חי:

$4,699.5
$4,699.5
-8.50%1D
Mantle Restaked ETH (CMETH) טבלת מחירים חיה
Mantle Restaked ETH (CMETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.57%

-7.93%

+1.13%

+1.13%

Mantle Restaked ETH (CMETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,716.68. במהלך 24 השעות האחרונות, CMETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,697.46 לבין שיא של $ 5,139.29, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CMETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,306.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,480.7.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CMETH השתנה ב -1.57% במהלך השעה האחרונה, -7.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mantle Restaked ETH (CMETH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Mantle Restaked ETH הוא $ 651.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CMETH הוא 137.32K, עם היצע כולל של 137320.316477515. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 651.58M.

Mantle Restaked ETH (CMETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mantle Restaked ETHל USDהיה $ -406.680234442283.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMantle Restaked ETH ל USDהיה . $ +828.9036831840.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMantle Restaked ETH ל USDהיה $ +3,881.5130374440.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mantle Restaked ETHל USDהיה $ +1,871.2904531315436.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -406.680234442283-7.93%
30 ימים$ +828.9036831840+17.57%
60 ימים$ +3,881.5130374440+82.29%
90 ימים$ +1,871.2904531315436+65.77%

מה זהMantle Restaked ETH (CMETH)

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.

Mantle Restaked ETH (CMETH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mantle Restaked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mantle Restaked ETH (CMETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mantle Restaked ETH (CMETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mantle Restaked ETH.

בדוק את Mantle Restaked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

CMETH למטבעות מקומיים

Mantle Restaked ETH (CMETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mantle Restaked ETH (CMETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CMETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mantle Restaked ETH (CMETH)

כמה שווה Mantle Restaked ETH (CMETH) היום?
החי CMETHהמחיר ב USD הוא 4,716.68 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CMETH ל USD?
המחיר הנוכחי של CMETH ל USD הוא $ 4,716.68. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mantle Restaked ETH?
שווי השוק של CMETH הוא $ 651.58M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CMETH?
ההיצע במחזור של CMETH הוא 137.32K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CMETH?
‏‏CMETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,306.91 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CMETH?
CMETH ‏‏רשם מחירATL של 1,480.7 USD.
מהו נפח המסחר של CMETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CMETH הוא -- USD.
האם CMETH יעלה השנה?
CMETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CMETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Mantle Restaked ETH (CMETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.