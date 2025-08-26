Mantle Restaked ETH מחיר (CMETH)
-1.57%
-7.93%
+1.13%
+1.13%
Mantle Restaked ETH (CMETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,716.68. במהלך 24 השעות האחרונות, CMETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,697.46 לבין שיא של $ 5,139.29, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CMETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,306.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,480.7.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CMETH השתנה ב -1.57% במהלך השעה האחרונה, -7.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Mantle Restaked ETH הוא $ 651.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CMETH הוא 137.32K, עם היצע כולל של 137320.316477515. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 651.58M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Mantle Restaked ETHל USDהיה $ -406.680234442283.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMantle Restaked ETH ל USDהיה . $ +828.9036831840.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMantle Restaked ETH ל USDהיה $ +3,881.5130374440.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mantle Restaked ETHל USDהיה $ +1,871.2904531315436.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -406.680234442283
|-7.93%
|30 ימים
|$ +828.9036831840
|+17.57%
|60 ימים
|$ +3,881.5130374440
|+82.29%
|90 ימים
|$ +1,871.2904531315436
|+65.77%
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.
