MantaDAO (MNTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 המחיר הנמוך ביותר $ 0.070279$ 0.070279 $ 0.070279 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

MantaDAO (MNTA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.139657. במהלך 24 השעות האחרונות, MNTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070279.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNTA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MantaDAO (MNTA) מידע שוק

שווי שוק $ 9.08M$ 9.08M $ 9.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.97M$ 13.97M $ 13.97M אספקת מחזור 65.00M 65.00M 65.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MantaDAO הוא $ 9.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MNTA הוא 65.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.97M.