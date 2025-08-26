Manta mETH (METH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4,919.49$ 4,919.49 $ 4,919.49 המחיר הנמוך ביותר $ 1,408.84$ 1,408.84 $ 1,408.84 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +7.66% שינוי מחיר (7D) +7.66%

Manta mETH (METH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,809.26. במהלך 24 השעות האחרונות, METH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,919.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,408.84.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Manta mETH (METH) מידע שוק

שווי שוק $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M אספקת מחזור 1.83K 1.83K 1.83K אספקה כוללת 1,826.314786473847 1,826.314786473847 1,826.314786473847

שווי השוק הנוכחי של Manta mETH הוא $ 8.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METH הוא 1.83K, עם היצע כולל של 1826.314786473847. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.78M.