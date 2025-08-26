Manifold Finance מחיר (FOLD)
Manifold Finance (FOLD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.17. במהלך 24 השעות האחרונות, FOLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.019 לבין שיא של $ 1.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.329747.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOLD השתנה ב -4.46% במהלך השעה האחרונה, -33.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Manifold Finance הוא $ 2.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOLD הוא 1.95M, עם היצע כולל של 2000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.34M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Manifold Financeל USDהיה $ -0.588218912150793.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלManifold Finance ל USDהיה . $ -0.5022758520.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלManifold Finance ל USDהיה $ +1.1553630660.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Manifold Financeל USDהיה $ +0.5247448824618018.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.588218912150793
|-33.48%
|30 ימים
|$ -0.5022758520
|-42.92%
|60 ימים
|$ +1.1553630660
|+98.75%
|90 ימים
|$ +0.5247448824618018
|+81.32%
Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).
