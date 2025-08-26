עוד על FOLD

Manifold Finance סֵמֶל

Manifold Finance מחיר (FOLD)

לא רשום

1 FOLD ל USDמחיר חי:

$1.17
$1.17
-33.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Manifold Finance (FOLD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:54:23 (UTC+8)

Manifold Finance (FOLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.019
$ 1.019
24 שעות נמוך
$ 1.76
$ 1.76
גבוה 24 שעות

$ 1.019
$ 1.019

$ 1.76
$ 1.76

$ 103.27
$ 103.27

$ 0.329747
$ 0.329747

-4.46%

-33.48%

-27.45%

-27.45%

Manifold Finance (FOLD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.17. במהלך 24 השעות האחרונות, FOLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.019 לבין שיא של $ 1.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.329747.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOLD השתנה ב -4.46% במהלך השעה האחרונה, -33.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Manifold Finance (FOLD) מידע שוק

$ 2.28M
$ 2.28M

--
--

$ 2.34M
$ 2.34M

1.95M
1.95M

2,000,000.0
2,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Manifold Finance הוא $ 2.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOLD הוא 1.95M, עם היצע כולל של 2000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.34M.

Manifold Finance (FOLD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Manifold Financeל USDהיה $ -0.588218912150793.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלManifold Finance ל USDהיה . $ -0.5022758520.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלManifold Finance ל USDהיה $ +1.1553630660.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Manifold Financeל USDהיה $ +0.5247448824618018.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.588218912150793-33.48%
30 ימים$ -0.5022758520-42.92%
60 ימים$ +1.1553630660+98.75%
90 ימים$ +0.5247448824618018+81.32%

מה זהManifold Finance (FOLD)

Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).

Manifold Finance (FOLD) משאב

האתר הרשמי

Manifold Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Manifold Finance (FOLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Manifold Finance (FOLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Manifold Finance.

בדוק את Manifold Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

FOLD למטבעות מקומיים

Manifold Finance (FOLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Manifold Finance (FOLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FOLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Manifold Finance (FOLD)

כמה שווה Manifold Finance (FOLD) היום?
החי FOLDהמחיר ב USD הוא 1.17 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FOLD ל USD?
המחיר הנוכחי של FOLD ל USD הוא $ 1.17. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Manifold Finance?
שווי השוק של FOLD הוא $ 2.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FOLD?
ההיצע במחזור של FOLD הוא 1.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FOLD?
‏‏FOLD השיג מחיר שיא (ATH) של 103.27 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FOLD?
FOLD ‏‏רשם מחירATL של 0.329747 USD.
מהו נפח המסחר של FOLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FOLD הוא -- USD.
האם FOLD יעלה השנה?
FOLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FOLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:54:23 (UTC+8)

