Manifold Finance (FOLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24 שעות נמוך $ 1.76 $ 1.76 $ 1.76 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 גבוה 24 שעות $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 שיא כל הזמנים $ 103.27$ 103.27 $ 103.27 המחיר הנמוך ביותר $ 0.329747$ 0.329747 $ 0.329747 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.46% שינוי מחיר (1D) -33.48% שינוי מחיר (7D) -27.45% שינוי מחיר (7D) -27.45%

Manifold Finance (FOLD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.17. במהלך 24 השעות האחרונות, FOLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.019 לבין שיא של $ 1.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 103.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.329747.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOLD השתנה ב -4.46% במהלך השעה האחרונה, -33.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Manifold Finance (FOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M אספקת מחזור 1.95M 1.95M 1.95M אספקה כוללת 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Manifold Finance הוא $ 2.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOLD הוא 1.95M, עם היצע כולל של 2000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.34M.