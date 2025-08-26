עוד על MMIT

MangoMan Intelligent סֵמֶל

MangoMan Intelligent מחיר (MMIT)

1 MMIT ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
MangoMan Intelligent (MMIT) טבלת מחירים חיה
MangoMan Intelligent (MMIT) מידע על מחיר (USD)

MangoMan Intelligent (MMIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MMIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMIT השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, +1.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MangoMan Intelligent (MMIT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MangoMan Intelligent הוא $ 57.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMIT הוא 182.17T, עם היצע כולל של 2.099201999999979e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 657.07K.

מה זהMangoMan Intelligent (MMIT)

MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MangoMan Intelligent (MMIT) משאב

MangoMan Intelligentתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MangoMan Intelligent (MMIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MangoMan Intelligent (MMIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MangoMan Intelligent.

בדוק את MangoMan Intelligent תחזית המחיר עכשיו‏!

MangoMan Intelligent (MMIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MangoMan Intelligent (MMIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MMIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MangoMan Intelligent (MMIT)

כמה שווה MangoMan Intelligent (MMIT) היום?
החי MMITהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MMIT ל USD?
המחיר הנוכחי של MMIT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MangoMan Intelligent?
שווי השוק של MMIT הוא $ 57.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MMIT?
ההיצע במחזור של MMIT הוא 182.17T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MMIT?
‏‏MMIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MMIT?
MMIT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MMIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MMIT הוא -- USD.
האם MMIT יעלה השנה?
MMIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MMIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
