MangoMan Intelligent (MMIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) +1.53% שינוי מחיר (7D) +21.99% שינוי מחיר (7D) +21.99%

MangoMan Intelligent (MMIT) מידע שוק

שווי שוק $ 57.02K$ 57.02K $ 57.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 657.07K$ 657.07K $ 657.07K אספקת מחזור 182.17T 182.17T 182.17T אספקה כוללת 2.099201999999979e+15 2.099201999999979e+15 2.099201999999979e+15

