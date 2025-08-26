Manga ($MANGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00848575$ 0.00848575 $ 0.00848575 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -1.50% שינוי מחיר (7D) +0.87% שינוי מחיר (7D) +0.87%

Manga ($MANGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $MANGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MANGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00848575, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MANGA השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Manga ($MANGA) מידע שוק

שווי שוק $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 217.76K$ 217.76K $ 217.76K אספקת מחזור 1.15B 1.15B 1.15B אספקה כוללת 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Manga הוא $ 12.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MANGA הוא 1.15B, עם היצע כולל של 20000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 217.76K.