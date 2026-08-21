Maneki AI by Virtuals מחיר היום

מחיר Maneki AI by Virtuals (MANEKI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MANEKI ל USD הוא $ 0 לכל MANEKI.

Maneki AI by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,547.33, עם היצע במחזור של 1.00B MANEKI. ב‑24 השעות האחרונות, MANEKI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00395599, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MANEKI נע ב +1.69% בשעה האחרונה ו +20.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Maneki AI by Virtuals (MANEKI) מידע שוק

שווי שוק $ 18.55K$ 18.55K $ 18.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.55K$ 18.55K $ 18.55K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Maneki AI by Virtuals הוא $ 18.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MANEKI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.55K.