$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector.
Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all.
Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space.
$MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment.
The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces
Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.
MANE (MANE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של MANE (MANE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MANE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MANEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MANEטוקניומיקה, חקרו אתMANEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.