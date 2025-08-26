MANE מחיר (MANE)
+6.36%
+6.36%
MANE (MANE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108138. במהלך 24 השעות האחרונות, MANE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של MANE הוא $ 34.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MANE הוא 31.96M, עם היצע כולל של 31963240.054343976. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.56K.
במהלך היום, השינוי במחיר של MANEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMANE ל USDהיה . $ -0.0009411312.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMANE ל USDהיה $ -0.0008806665.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MANEל USDהיה $ -0.009301469998815459.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ -0.0009411312
|-87.03%
|60 ימים
|$ -0.0008806665
|-81.43%
|90 ימים
|$ -0.009301469998815459
|-89.58%
$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה MANE (MANE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MANE (MANE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MANE.
בדוק את MANE תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של MANE (MANE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MANE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
