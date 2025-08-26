MANE (MANE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.05008$ 0.05008 $ 0.05008 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.36% שינוי מחיר (7D) +6.36%

MANE (MANE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108138. במהלך 24 השעות האחרונות, MANE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MANE (MANE) מידע שוק

שווי שוק $ 34.56K$ 34.56K $ 34.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.56K$ 34.56K $ 34.56K אספקת מחזור 31.96M 31.96M 31.96M אספקה כוללת 31,963,240.054343976 31,963,240.054343976 31,963,240.054343976

שווי השוק הנוכחי של MANE הוא $ 34.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MANE הוא 31.96M, עם היצע כולל של 31963240.054343976. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.56K.