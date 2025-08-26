MANDY COIN (MANDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000845 $ 0.00000845 $ 0.00000845 24 שעות נמוך $ 0.00000902 $ 0.00000902 $ 0.00000902 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000845$ 0.00000845 $ 0.00000845 גבוה 24 שעות $ 0.00000902$ 0.00000902 $ 0.00000902 שיא כל הזמנים $ 0.01652116$ 0.01652116 $ 0.01652116 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000562$ 0.00000562 $ 0.00000562 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.33% שינוי מחיר (7D) -0.69% שינוי מחיר (7D) -0.69%

MANDY COIN (MANDY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000851. במהלך 24 השעות האחרונות, MANDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000845 לבין שיא של $ 0.00000902, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01652116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANDY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MANDY COIN (MANDY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.50K$ 8.50K $ 8.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.50K$ 8.50K $ 8.50K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,770,501.9041636 999,770,501.9041636 999,770,501.9041636

שווי השוק הנוכחי של MANDY COIN הוא $ 8.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MANDY הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999770501.9041636. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.50K.