MANDY COIN מחיר (MANDY)
--
-4.33%
-0.69%
-0.69%
MANDY COIN (MANDY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000851. במהלך 24 השעות האחרונות, MANDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000845 לבין שיא של $ 0.00000902, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01652116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000562.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANDY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של MANDY COIN הוא $ 8.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MANDY הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999770501.9041636. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.50K.
במהלך היום, השינוי במחיר של MANDY COINל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMANDY COIN ל USDהיה . $ -0.0000006809.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMANDY COIN ל USDהיה $ +0.0000027038.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MANDY COINל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-4.33%
|30 ימים
|$ -0.0000006809
|-8.00%
|60 ימים
|$ +0.0000027038
|+31.77%
|90 ימים
|$ 0
|--
Mandy Coin ($MANDY) is a Solana-based cryptocurrency designed to integrate blockchain technology with real-world healthcare services. The project aims to address inefficiencies in traditional healthcare by providing access to AI-driven medical concierge services, IV therapy, nutrition coaching, and telemedicine. Unlike many meme coins that lack tangible utility, Mandy Coin is backed by an existing healthcare business, Medicine Woman Wellness, ensuring real-world applications for token holders. Led by Mandy Beth, a healthcare professional with over 15 years of experience, the project emphasizes transparency and reliability, avoiding the anonymity and instability commonly associated with crypto ventures. In addition to its healthcare-focused ecosystem, Mandy Coin leverages AI partnerships to develop an interactive health empowerment platform. The project also fosters a growing community, strategic collaborations, and a structured roadmap aimed at long-term sustainability. By merging blockchain technology with healthcare innovations, Mandy Coin seeks to provide a new approach to digital assets with practical use cases in the trillion-dollar healthcare industry.
