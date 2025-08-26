עוד על MANDY

MANDY COIN סֵמֶל

MANDY COIN מחיר (MANDY)

לא רשום

1 MANDY ל USDמחיר חי:

-4.30%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
MANDY COIN (MANDY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:38:40 (UTC+8)

MANDY COIN (MANDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000845
24 שעות נמוך
$ 0.00000902
גבוה 24 שעות

$ 0.00000845
$ 0.00000902
$ 0.01652116
$ 0.00000562
-4.33%

-0.69%

-0.69%

MANDY COIN (MANDY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000851. במהלך 24 השעות האחרונות, MANDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000845 לבין שיא של $ 0.00000902, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01652116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000562.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANDY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MANDY COIN (MANDY) מידע שוק

$ 8.50K
--
$ 8.50K
999.77M
999,770,501.9041636
שווי השוק הנוכחי של MANDY COIN הוא $ 8.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MANDY הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999770501.9041636. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.50K.

MANDY COIN (MANDY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MANDY COINל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMANDY COIN ל USDהיה . $ -0.0000006809.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMANDY COIN ל USDהיה $ +0.0000027038.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MANDY COINל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.33%
30 ימים$ -0.0000006809-8.00%
60 ימים$ +0.0000027038+31.77%
90 ימים$ 0--

מה זהMANDY COIN (MANDY)

Mandy Coin ($MANDY) is a Solana-based cryptocurrency designed to integrate blockchain technology with real-world healthcare services. The project aims to address inefficiencies in traditional healthcare by providing access to AI-driven medical concierge services, IV therapy, nutrition coaching, and telemedicine. Unlike many meme coins that lack tangible utility, Mandy Coin is backed by an existing healthcare business, Medicine Woman Wellness, ensuring real-world applications for token holders. Led by Mandy Beth, a healthcare professional with over 15 years of experience, the project emphasizes transparency and reliability, avoiding the anonymity and instability commonly associated with crypto ventures. In addition to its healthcare-focused ecosystem, Mandy Coin leverages AI partnerships to develop an interactive health empowerment platform. The project also fosters a growing community, strategic collaborations, and a structured roadmap aimed at long-term sustainability. By merging blockchain technology with healthcare innovations, Mandy Coin seeks to provide a new approach to digital assets with practical use cases in the trillion-dollar healthcare industry.

MANDY COIN (MANDY) משאב

MANDY COIN (MANDY) משאב

האתר הרשמי

MANDY COINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MANDY COIN (MANDY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MANDY COIN (MANDY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MANDY COIN.

בדוק את MANDY COIN תחזית המחיר עכשיו‏!

MANDY למטבעות מקומיים

MANDY COIN (MANDY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MANDY COIN (MANDY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MANDY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MANDY COIN (MANDY)

כמה שווה MANDY COIN (MANDY) היום?
החי MANDYהמחיר ב USD הוא 0.00000851 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MANDY ל USD?
המחיר הנוכחי של MANDY ל USD הוא $ 0.00000851. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MANDY COIN?
שווי השוק של MANDY הוא $ 8.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MANDY?
ההיצע במחזור של MANDY הוא 999.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MANDY?
‏‏MANDY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01652116 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MANDY?
MANDY ‏‏רשם מחירATL של 0.00000562 USD.
מהו נפח המסחר של MANDY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MANDY הוא -- USD.
האם MANDY יעלה השנה?
MANDY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MANDY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
MANDY COIN (MANDY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.