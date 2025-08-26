MandoX (MANDOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.15% שינוי מחיר (7D) -2.08% שינוי מחיר (7D) -2.08%

MandoX (MANDOX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MANDOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANDOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANDOX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MandoX (MANDOX) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.30$ 1.30 $ 1.30 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 584.12K$ 584.12K $ 584.12K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MandoX הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.30. ההיצע במחזור של MANDOX הוא 0.00, עם היצע כולל של 50000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 584.12K.