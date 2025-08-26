MANA3 (MANA3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01720897 $ 0.01720897 $ 0.01720897 24 שעות נמוך $ 0.02531869 $ 0.02531869 $ 0.02531869 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01720897$ 0.01720897 $ 0.01720897 גבוה 24 שעות $ 0.02531869$ 0.02531869 $ 0.02531869 שיא כל הזמנים $ 0.336714$ 0.336714 $ 0.336714 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01488765$ 0.01488765 $ 0.01488765 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.94% שינוי מחיר (1D) +40.49% שינוי מחיר (7D) -29.72% שינוי מחיר (7D) -29.72%

MANA3 (MANA3) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02502824. במהלך 24 השעות האחרונות, MANA3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01720897 לבין שיא של $ 0.02531869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MANA3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.336714, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01488765.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MANA3 השתנה ב +4.94% במהלך השעה האחרונה, +40.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MANA3 (MANA3) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 150.57K$ 150.57K $ 150.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MANA3 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 150.57K. ההיצע במחזור של MANA3 הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.51M.