MAMOON (MAMOON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.33% שינוי מחיר (7D) +1.33%

MAMOON (MAMOON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAMOON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAMOONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAMOON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAMOON (MAMOON) מידע שוק

שווי שוק $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K אספקת מחזור 959.81M 959.81M 959.81M אספקה כוללת 999,814,793.348079 999,814,793.348079 999,814,793.348079

שווי השוק הנוכחי של MAMOON הוא $ 9.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAMOON הוא 959.81M, עם היצע כולל של 999814793.348079. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.13K.