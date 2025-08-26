Mami (MAMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00292448$ 0.00292448 $ 0.00292448 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -5.68% שינוי מחיר (7D) +3.09% שינוי מחיר (7D) +3.09%

Mami (MAMI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00292448, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAMI השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -5.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mami (MAMI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 10.89$ 10.89 $ 10.89 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.95K$ 18.95K $ 18.95K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 499,197,827.880585 499,197,827.880585 499,197,827.880585

שווי השוק הנוכחי של Mami הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.89. ההיצע במחזור של MAMI הוא 0.00, עם היצע כולל של 499197827.880585. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.95K.