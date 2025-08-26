Mamba (MAMBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01325573 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) +0.25% שינוי מחיר (7D) +1.39%

Mamba (MAMBA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAMBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAMBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01325573, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAMBA השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, +0.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mamba (MAMBA) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 2.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.93K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 2,488,888,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mamba הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.37K. ההיצע במחזור של MAMBA הוא 0.00, עם היצע כולל של 2488888000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.93K.