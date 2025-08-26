Malinka (MLNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01042392 $ 0.01042392 $ 0.01042392 24 שעות נמוך $ 0.01053965 $ 0.01053965 $ 0.01053965 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01042392$ 0.01042392 $ 0.01042392 גבוה 24 שעות $ 0.01053965$ 0.01053965 $ 0.01053965 שיא כל הזמנים $ 0.423326$ 0.423326 $ 0.423326 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) +0.86% שינוי מחיר (7D) +27.50% שינוי מחיר (7D) +27.50%

Malinka (MLNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01053965. במהלך 24 השעות האחרונות, MLNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01042392 לבין שיא של $ 0.01053965, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MLNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.423326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MLNK השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, +0.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Malinka (MLNK) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 2.39K$ 2.39K $ 2.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 276.59M$ 276.59M $ 276.59M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 26,242,678,247.0 26,242,678,247.0 26,242,678,247.0

שווי השוק הנוכחי של Malinka הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.39K. ההיצע במחזור של MLNK הוא 0.00, עם היצע כולל של 26242678247.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.59M.