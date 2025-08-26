עוד על MLNK

MLNK מידע על מחיר

Malinka מחיר (MLNK)

1 MLNK ל USDמחיר חי:

$0.01053965
+0.80%1D
Malinka (MLNK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:27:21 (UTC+8)

Malinka (MLNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01042392
24 שעות נמוך
$ 0.01053965
גבוה 24 שעות

$ 0.01042392
$ 0.01053965
$ 0.423326
$ 0
+0.32%

+0.86%

+27.50%

+27.50%

Malinka (MLNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01053965. במהלך 24 השעות האחרונות, MLNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01042392 לבין שיא של $ 0.01053965, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MLNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.423326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MLNK השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, +0.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Malinka (MLNK) מידע שוק

$ 0.00
$ 2.39K
$ 276.59M
0.00
26,242,678,247.0
שווי השוק הנוכחי של Malinka הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.39K. ההיצע במחזור של MLNK הוא 0.00, עם היצע כולל של 26242678247.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 276.59M.

Malinka (MLNK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Malinkaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMalinka ל USDהיה . $ +0.0055038389.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMalinka ל USDהיה $ +0.0087884449.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Malinkaל USDהיה $ +0.004061839655744014.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.86%
30 ימים$ +0.0055038389+52.22%
60 ימים$ +0.0087884449+83.38%
90 ימים$ +0.004061839655744014+62.70%

מה זהMalinka (MLNK)

What is crypto Malinka (MLNK)? For each block of the blockchain ( every 0,5 seconds), for the duration of 8 years a number of Malinka tokens is born - from a 100 in the first block and then gradualy reducing to 1 Malinka in the last block! Malinka is directed to the pools containing the MLNK token. Crypto Malinka is distributed among pools according to their weight in the total investments. It then gets distributed among investors according to their shares of the pools! 0.05%(which is equal to 20% from all exchange pool commissions) are converted to US Dollars and are directed towards purchase of Crypto Malinka for the purpose of burning it! Result:Crypto Malinka will be ensured constant liquidity, dependent on how intensively the currency exchange volumes and the number of users grow, its market price increase and decrease of its quantity available!

Malinka (MLNK) משאב

האתר הרשמי

Malinkaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Malinka (MLNK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Malinka (MLNK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Malinka.

בדוק את Malinka תחזית המחיר עכשיו‏!

MLNK למטבעות מקומיים

Malinka (MLNK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Malinka (MLNK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MLNK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Malinka (MLNK)

כמה שווה Malinka (MLNK) היום?
החי MLNKהמחיר ב USD הוא 0.01053965 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MLNK ל USD?
המחיר הנוכחי של MLNK ל USD הוא $ 0.01053965. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Malinka?
שווי השוק של MLNK הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MLNK?
ההיצע במחזור של MLNK הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MLNK?
‏‏MLNK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.423326 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MLNK?
MLNK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MLNK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MLNK הוא $ 2.39K USD.
האם MLNK יעלה השנה?
MLNK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MLNK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
