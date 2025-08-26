MakerX (MKX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01719113 $ 0.01719113 $ 0.01719113 24 שעות נמוך $ 0.01821872 $ 0.01821872 $ 0.01821872 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01719113$ 0.01719113 $ 0.01719113 גבוה 24 שעות $ 0.01821872$ 0.01821872 $ 0.01821872 שיא כל הזמנים $ 2.9$ 2.9 $ 2.9 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01480329$ 0.01480329 $ 0.01480329 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -2.88% שינוי מחיר (7D) -8.09% שינוי מחיר (7D) -8.09%

MakerX (MKX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01766041. במהלך 24 השעות האחרונות, MKX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01719113 לבין שיא של $ 0.01821872, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MKXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.9, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01480329.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MKX השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -2.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MakerX (MKX) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 24.62$ 24.62 $ 24.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.57M$ 17.57M $ 17.57M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 997,639,083.3074179 997,639,083.3074179 997,639,083.3074179

שווי השוק הנוכחי של MakerX הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.62. ההיצע במחזור של MKX הוא 0.00, עם היצע כולל של 997639083.3074179. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.57M.