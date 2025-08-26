עוד על $TRUMP

$TRUMP מידע על מחיר

$TRUMP מסמך לבן

$TRUMP אתר רשמי

$TRUMP טוקניומיקה

$TRUMP תחזית מחיר

Make Solana Great Again סֵמֶל

Make Solana Great Again מחיר ($TRUMP)

לא רשום

$0.00000003455
0.00%1D
USD
Make Solana Great Again ($TRUMP) טבלת מחירים חיה
Make Solana Great Again ($TRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Make Solana Great Again ($TRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TRUMP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Make Solana Great Again ($TRUMP) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.28
$ 17.28$ 17.28

$ 15.55K
$ 15.55K$ 15.55K

0.00
0.00 0.00

450,000,000,000.0
450,000,000,000.0 450,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Make Solana Great Again הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.28. ההיצע במחזור של $TRUMP הוא 0.00, עם היצע כולל של 450000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.55K.

Make Solana Great Again ($TRUMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Make Solana Great Againל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMake Solana Great Again ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMake Solana Great Again ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Make Solana Great Againל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+6.25%
60 ימים$ 0+27.91%
90 ימים$ 0--

מה זהMake Solana Great Again ($TRUMP)

$TRUMP aims to create a community driven token that is deflationary, awards airdrops and give back to the Solana Community.

Make Solana Great Again ($TRUMP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Make Solana Great Againתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Make Solana Great Again ($TRUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Make Solana Great Again ($TRUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Make Solana Great Again.

בדוק את Make Solana Great Again תחזית המחיר עכשיו‏!

$TRUMP למטבעות מקומיים

Make Solana Great Again ($TRUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Make Solana Great Again ($TRUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $TRUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Make Solana Great Again ($TRUMP)

כמה שווה Make Solana Great Again ($TRUMP) היום?
החי $TRUMPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $TRUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של $TRUMP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Make Solana Great Again?
שווי השוק של $TRUMP הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $TRUMP?
ההיצע במחזור של $TRUMP הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $TRUMP?
‏‏$TRUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $TRUMP?
$TRUMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $TRUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $TRUMP הוא $ 17.28 USD.
האם $TRUMP יעלה השנה?
$TRUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $TRUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Make Solana Great Again ($TRUMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

