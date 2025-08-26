Make Solana Great Again ($TRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +21.88% שינוי מחיר (7D) +21.88%

Make Solana Great Again ($TRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TRUMP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Make Solana Great Again ($TRUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 17.28$ 17.28 $ 17.28 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.55K$ 15.55K $ 15.55K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 450,000,000,000.0 450,000,000,000.0 450,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Make Solana Great Again הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.28. ההיצע במחזור של $TRUMP הוא 0.00, עם היצע כולל של 450000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.55K.