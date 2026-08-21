Make Aliens Great Again מחיר היום

מחיר Make Aliens Great Again (MAGA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00129564, עם שינוי של 8.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAGA ל USD הוא $ 0.00129564 לכל MAGA.

Make Aliens Great Again כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,266,425, עם היצע במחזור של 978.21M MAGA. ב‑24 השעות האחרונות, MAGA סחר בין $ 0.00118173 (נמוך) ל $ 0.00134039 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02939673, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAGA נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו +9.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 46.92K.

Make Aliens Great Again (MAGA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M נפח (24 שעות) $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M אספקת מחזור 978.21M 978.21M 978.21M אספקה כוללת 978,210,285.648779 978,210,285.648779 978,210,285.648779

שווי השוק הנוכחי של Make Aliens Great Again הוא $ 1.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 46.92K. ההיצע במחזור של MAGA הוא 978.21M, עם היצע כולל של 978210285.648779. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.