Main Street Yield מחיר היום

מחיר Main Street Yield (MSY) בזמן אמת היום הוא $ 0.329983, עם שינוי של 10.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSY ל USD הוא $ 0.329983 לכל MSY.

Main Street Yield כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,363,790, עם היצע במחזור של 64.74M MSY. ב‑24 השעות האחרונות, MSY סחר בין $ 0.328311 (נמוך) ל $ 0.360842 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.04, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.097018.

ביצועים לטווח קצר, MSY נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -7.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 66.00.

Main Street Yield (MSY) מידע שוק

שווי שוק $ 21.36M$ 21.36M $ 21.36M נפח (24 שעות) $ 66.00$ 66.00 $ 66.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.36M$ 21.36M $ 21.36M אספקת מחזור 64.74M 64.74M 64.74M אספקה כוללת 64,742,736.48659006 64,742,736.48659006 64,742,736.48659006

שווי השוק הנוכחי של Main Street Yield הוא $ 21.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.00. ההיצע במחזור של MSY הוא 64.74M, עם היצע כולל של 64742736.48659006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.36M.