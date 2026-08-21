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מחיר Main Street Yield בזמן אמת היום הוא 0.329983 USD.MSY שווי השוק הוא 21,363,790 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר MSY ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Main Street Yield בזמן אמת היום הוא 0.329983 USD.MSY שווי השוק הוא 21,363,790 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר MSY ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Main Street Yield סֵמֶל

Main Street Yield מחיר (MSY)

לא רשום

1 MSY ל USDמחיר חי:

$0.329974
$0.329974$0.329974
-7.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Main Street Yield (MSY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 19:04:19 (UTC+8)

Main Street Yield מחיר היום

מחיר Main Street Yield (MSY) בזמן אמת היום הוא $ 0.329983, עם שינוי של 10.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSY ל USD הוא $ 0.329983 לכל MSY.

Main Street Yield כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,363,790, עם היצע במחזור של 64.74M MSY. ב‑24 השעות האחרונות, MSY סחר בין $ 0.328311 (נמוך) ל $ 0.360842 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.04, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.097018.

ביצועים לטווח קצר, MSY נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -7.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 66.00.

Main Street Yield (MSY) מידע שוק

$ 21.36M
$ 21.36M$ 21.36M

$ 66.00
$ 66.00$ 66.00

$ 21.36M
$ 21.36M$ 21.36M

64.74M
64.74M 64.74M

64,742,736.48659006
64,742,736.48659006 64,742,736.48659006

שווי השוק הנוכחי של Main Street Yield הוא $ 21.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.00. ההיצע במחזור של MSY הוא 64.74M, עם היצע כולל של 64742736.48659006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.36M.

Main Street Yield היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.328311
$ 0.328311$ 0.328311
24 שעות נמוך
$ 0.360842
$ 0.360842$ 0.360842
גבוה 24 שעות

$ 0.328311
$ 0.328311$ 0.328311

$ 0.360842
$ 0.360842$ 0.360842

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 0.097018
$ 0.097018$ 0.097018

-0.00%

-10.37%

-7.98%

-7.98%

Main Street Yield (MSY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Main Street Yieldל USDהיה $ -0.03561543643838477.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMain Street Yield ל USDהיה . $ -0.0479163364.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMain Street Yield ל USDהיה $ +0.1626563423.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Main Street Yieldל USDהיה $ -0.0000002920757479.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.03561543643838477-10.37%
30 ימים$ -0.0479163364-14.52%
60 ימים$ +0.1626563423+49.29%
90 ימים$ -0.0000002920757479-0.00%

תחזית מחיר עבור Main Street Yield

Main Street Yield (MSY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MSY הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Main Street Yield (MSY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Main Street Yield עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Main Street Yield תגיע ב 2026–2027? בקר בדף MSY תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Main Street Yield תחזית מחיר.

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Main Street Yield

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 19:04:19 (UTC+8)

Main Street Yield (MSY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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