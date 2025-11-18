Main Street USD מחיר היום

מחיר Main Street USD (MSUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.987394, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSUSD ל USD הוא $ 0.987394 לכל MSUSD.

Main Street USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,907,243, עם היצע במחזור של 1.93M MSUSD. ב‑24 השעות האחרונות, MSUSD סחר בין $ 0.987352 (נמוך) ל $ 0.987393 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.979364.

ביצועים לטווח קצר, MSUSD נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -0.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Main Street USD (MSUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M אספקת מחזור 1.93M 1.93M 1.93M אספקה כוללת 1,931,593.832618983 1,931,593.832618983 1,931,593.832618983

