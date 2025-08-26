Main Character Energy מחיר (MCEN)
Main Character Energy (MCEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MCEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00449789, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCEN השתנה ב -1.27% במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Main Character Energy הוא $ 33.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCEN הוא 998.44M, עם היצע כולל של 998436428.870497. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.54K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Main Character Energyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMain Character Energy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMain Character Energy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Main Character Energyל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.64%
|30 ימים
|$ 0
|-1.94%
|60 ימים
|$ 0
|-20.08%
|90 ימים
|$ 0
|--
The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience.
