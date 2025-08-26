Main Character Energy (MCEN) מידע על מחיר (USD)

Main Character Energy (MCEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MCEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00449789, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCEN השתנה ב -1.27% במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Main Character Energy הוא $ 33.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCEN הוא 998.44M, עם היצע כולל של 998436428.870497. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.54K.