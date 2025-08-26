עוד על MCEN

MCEN מידע על מחיר

MCEN אתר רשמי

MCEN טוקניומיקה

MCEN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Main Character Energy סֵמֶל

Main Character Energy מחיר (MCEN)

לא רשום

1 MCEN ל USDמחיר חי:

--
----
-7.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Main Character Energy (MCEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:54:09 (UTC+8)

Main Character Energy (MCEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00449789
$ 0.00449789$ 0.00449789

$ 0
$ 0$ 0

-1.27%

-7.64%

+6.49%

+6.49%

Main Character Energy (MCEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MCEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MCENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00449789, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MCEN השתנה ב -1.27% במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Main Character Energy (MCEN) מידע שוק

$ 33.54K
$ 33.54K$ 33.54K

--
----

$ 33.54K
$ 33.54K$ 33.54K

998.44M
998.44M 998.44M

998,436,428.870497
998,436,428.870497 998,436,428.870497

שווי השוק הנוכחי של Main Character Energy הוא $ 33.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MCEN הוא 998.44M, עם היצע כולל של 998436428.870497. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.54K.

Main Character Energy (MCEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Main Character Energyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMain Character Energy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMain Character Energy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Main Character Energyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.64%
30 ימים$ 0-1.94%
60 ימים$ 0-20.08%
90 ימים$ 0--

מה זהMain Character Energy (MCEN)

The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Main Character Energy (MCEN) משאב

האתר הרשמי

Main Character Energyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Main Character Energy (MCEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Main Character Energy (MCEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Main Character Energy.

בדוק את Main Character Energy תחזית המחיר עכשיו‏!

MCEN למטבעות מקומיים

Main Character Energy (MCEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Main Character Energy (MCEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MCEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Main Character Energy (MCEN)

כמה שווה Main Character Energy (MCEN) היום?
החי MCENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MCEN ל USD?
המחיר הנוכחי של MCEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Main Character Energy?
שווי השוק של MCEN הוא $ 33.54K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MCEN?
ההיצע במחזור של MCEN הוא 998.44M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MCEN?
‏‏MCEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00449789 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MCEN?
MCEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MCEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MCEN הוא -- USD.
האם MCEN יעלה השנה?
MCEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MCEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:54:09 (UTC+8)

Main Character Energy (MCEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.