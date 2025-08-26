MaidSafeCoin (EMAID) מידע על מחיר (USD)

MaidSafeCoin (EMAID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.061595. במהלך 24 השעות האחרונות, EMAID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.061593 לבין שיא של $ 0.061624, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMAIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00503241.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMAID השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MaidSafeCoin (EMAID) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MaidSafeCoin הוא $ 1.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMAID הוא 30.85M, עם היצע כולל של 30847070.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.