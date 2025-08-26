MaidSafeCoin מחיר (EMAID)
MaidSafeCoin (EMAID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.061595. במהלך 24 השעות האחרונות, EMAID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.061593 לבין שיא של $ 0.061624, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMAIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00503241.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMAID השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של MaidSafeCoin הוא $ 1.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMAID הוא 30.85M, עם היצע כולל של 30847070.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.
במהלך היום, השינוי במחיר של MaidSafeCoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaidSafeCoin ל USDהיה . $ +0.0008618002.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaidSafeCoin ל USDהיה $ -0.0100426890.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MaidSafeCoinל USDהיה $ -0.02565283923845936.
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.01%
|30 ימים
|$ +0.0008618002
|+1.40%
|60 ימים
|$ -0.0100426890
|-16.30%
|90 ימים
|$ -0.02565283923845936
|-29.40%
MaidSafeCoin serves as a token for Safecoin, a decentralized currency for a decentralized network. Safecoin will serve as the currency for the SAFE network, a network made up of the extra hard disk space, processing power, and data connectivity of its users. Think of it as the sharing economy but for your digital resources. MaidSafe is the company developing the SAFE network to save the world from the perils of centralized data storage. In the current paradigm, the best case is corporations use your data to better target you to their advertisers. The worst case is they leak your private data to the public, as Yahoo, Equifax, Target, and many other companies have already done. The SAFE network ultimately wants to “create a secure, autonomous, data-centric, peer-to-peer network as an alternative to the current server-centric model.” There will be two main users of the network: clients and farmers. The client accesses the various features of the network, such as browsing, storing data, or transferring money. The farmers store and look after your data until it’s needed, at which point they might receive a reward for their efforts. The SAFE network is an “encrypted layer that sits on top of the current internet, allowing for autonomous data storage and networking by replacing three” of the OSI networking layers. MaidSafe, a Scotland based company, started developing the SAFE network in 2006. The presale on April 22nd, 2014 sold 10% of all MaidSafeCoins. You could buy 17,000 MaidSafeCoins for 1 BTC at that time. The company allowed 30 days to try and reach their 8 million dollar fundraising goal, but they reached the target in just 5 hours. The team is currently in stage Alpha 2 on their roadmap. the future of this crypto, quite like other presently available cryptos such as BitShares, Cardano, Dent, looks bright because the concept of having a decentralized internet is a fresh one. As more and more networks—whether data networks or social media—make the shift to decentralization, MaidSafeCoin coins’ value will grow. Just keep an eye on MAID because it is all set to seriously disrupt the internet landscape for the better. The future of this crypto, quite like other presently available cryptos such as BitShares, Cardano, Dent, looks bright because the concept of having a decentralized internet is a fresh one. As more and more networks—whether data networks or social media—make the shift to decentralization, MaidSafeCoin coins’ value will grow. Just keep an eye on MAID because it is all set to seriously disrupt the internet landscape for the better."
