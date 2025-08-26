עוד על MBS

Mahabibi Bin Solman סֵמֶל

Mahabibi Bin Solman מחיר (MBS)

לא רשום

1 MBS ל USDמחיר חי:

--
----
+0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Mahabibi Bin Solman (MBS) טבלת מחירים חיה
Mahabibi Bin Solman (MBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127861
$ 0.00127861$ 0.00127861

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

+0.27%

+3.98%

+3.98%

Mahabibi Bin Solman (MBS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00127861, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBS השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, +0.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mahabibi Bin Solman (MBS) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 24.53K
$ 24.53K$ 24.53K

0.00
0.00 0.00

949,977,596.0
949,977,596.0 949,977,596.0

שווי השוק הנוכחי של Mahabibi Bin Solman הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBS הוא 0.00, עם היצע כולל של 949977596.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.53K.

Mahabibi Bin Solman (MBS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mahabibi Bin Solmanל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMahabibi Bin Solman ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMahabibi Bin Solman ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mahabibi Bin Solmanל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.27%
30 ימים$ 0-1.41%
60 ימים$ 0+10.44%
90 ימים$ 0--

מה זהMahabibi Bin Solman (MBS)

Rev up ur cripto porfolio with $MBS, where Crawn Prinse of da Kingdum of Solana Urabiu Mahabibi Bin Solman's Lambo collecshun meets ur moonshot dreems. buckul up for the ride of a lifetime! Twitter: https://twitter.com/mbsonsol Telegram: https://t.me/mbsonsol Website: http://mbsonsol.com

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Mahabibi Bin Solman (MBS) משאב

האתר הרשמי

Mahabibi Bin Solmanתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mahabibi Bin Solman (MBS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mahabibi Bin Solman (MBS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mahabibi Bin Solman.

בדוק את Mahabibi Bin Solman תחזית המחיר עכשיו‏!

MBS למטבעות מקומיים

Mahabibi Bin Solman (MBS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mahabibi Bin Solman (MBS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MBS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mahabibi Bin Solman (MBS)

כמה שווה Mahabibi Bin Solman (MBS) היום?
החי MBSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MBS ל USD?
המחיר הנוכחי של MBS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mahabibi Bin Solman?
שווי השוק של MBS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MBS?
ההיצע במחזור של MBS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MBS?
‏‏MBS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00127861 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MBS?
MBS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MBS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MBS הוא -- USD.
האם MBS יעלה השנה?
MBS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MBS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
