Mahabibi Bin Solman (MBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00127861$ 0.00127861 $ 0.00127861 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) +0.27% שינוי מחיר (7D) +3.98% שינוי מחיר (7D) +3.98%

Mahabibi Bin Solman (MBS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00127861, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBS השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, +0.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mahabibi Bin Solman (MBS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.53K$ 24.53K $ 24.53K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 949,977,596.0 949,977,596.0 949,977,596.0

שווי השוק הנוכחי של Mahabibi Bin Solman הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBS הוא 0.00, עם היצע כולל של 949977596.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.53K.