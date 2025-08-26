עוד על MAGNUS

Magnus Opus by Virtuals סֵמֶל

Magnus Opus by Virtuals מחיר (MAGNUS)

1 MAGNUS ל USDמחיר חי:

-27.70%1D
Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:39:00 (UTC+8)

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362559
$ 0.00362559$ 0.00362559

$ 0
$ 0$ 0

-2.28%

-27.70%

-50.12%

-50.12%

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAGNUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGNUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00362559, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAGNUS השתנה ב -2.28% במהלך השעה האחרונה, -27.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-50.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) מידע שוק

$ 42.74K
$ 42.74K$ 42.74K

$ 77.72K
$ 77.72K$ 77.72K

550.00M
550.00M 550.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Magnus Opus by Virtuals הוא $ 42.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAGNUS הוא 550.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.72K.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Magnus Opus by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagnus Opus by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagnus Opus by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Magnus Opus by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-27.70%
30 ימים$ 0-19.20%
60 ימים$ 0-62.90%
90 ימים$ 0--

מה זהMagnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) משאב

האתר הרשמי

Magnus Opus by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Magnus Opus by Virtuals.

בדוק את Magnus Opus by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

MAGNUS למטבעות מקומיים

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAGNUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

כמה שווה Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) היום?
החי MAGNUSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAGNUS ל USD?
המחיר הנוכחי של MAGNUS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Magnus Opus by Virtuals?
שווי השוק של MAGNUS הוא $ 42.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAGNUS?
ההיצע במחזור של MAGNUS הוא 550.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAGNUS?
‏‏MAGNUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00362559 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAGNUS?
MAGNUS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MAGNUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAGNUS הוא -- USD.
האם MAGNUS יעלה השנה?
MAGNUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAGNUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:39:00 (UTC+8)

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.