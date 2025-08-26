Magnify Cash (MAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00380421$ 0.00380421 $ 0.00380421 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -9.37% שינוי מחיר (7D) -19.12% שינוי מחיר (7D) -19.12%

Magnify Cash (MAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00380421, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAG השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -9.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Magnify Cash (MAG) מידע שוק

שווי שוק $ 68.39K$ 68.39K $ 68.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.36K$ 74.36K $ 74.36K אספקת מחזור 809.27M 809.27M 809.27M אספקה כוללת 880,000,000.0 880,000,000.0 880,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Magnify Cash הוא $ 68.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAG הוא 809.27M, עם היצע כולל של 880000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.36K.