MagnetGold (MTG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02281892. במהלך 24 השעות האחרונות, MTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.020403 לבין שיא של $ 0.02360762, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.061, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTG השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, +11.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של MagnetGold הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTG הוא 0.00, עם היצע כולל של 700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.97M.
במהלך היום, השינוי במחיר של MagnetGoldל USDהיה $ +0.00241592.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagnetGold ל USDהיה . $ -0.0066118801.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagnetGold ל USDהיה $ -0.0014719777.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MagnetGoldל USDהיה $ -0.00651920483095609.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00241592
|+11.84%
|30 ימים
|$ -0.0066118801
|-28.97%
|60 ימים
|$ -0.0014719777
|-6.45%
|90 ימים
|$ -0.00651920483095609
|-22.22%
It is the world's first digital asset which is being created to make this world more developed and prosper by using Blockchain Technology. This token is being created with the purpose of supporting many things not just one thing. In future MTG also supports many other concepts for the purpose of more prosperity of world. MagnetGold is Decentralized crypto currency on the world’s biggest platform Binance Smart Chain (BEP-20). By using of the best of blockchain technology MagnetGold is going to support: 1. Expertise & Funding Support To Startups. 2. Support For Green Energy. 3. Support and Care In Agro/Organic Agriculture. 4. Support For New Revolution In E-commerce For merchant or community. 5. Spreading Awareness & Education About Crypto. 6. Support For Real Estate. 7. Establishing a World Class Crypto Exchange.
