MagnetGold (MTG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.020403 גבוה 24 שעות $ 0.02360762 שיא כל הזמנים $ 1.061 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) +11.84% שינוי מחיר (7D) -24.49%

MagnetGold (MTG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02281892. במהלך 24 השעות האחרונות, MTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.020403 לבין שיא של $ 0.02360762, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.061, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTG השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, +11.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MagnetGold (MTG) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.97M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MagnetGold הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTG הוא 0.00, עם היצע כולל של 700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.97M.