MAGNET6900 ($🧲6900) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +16.25% שינוי מחיר (7D) +16.25%

MAGNET6900 ($🧲6900) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $🧲6900 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $🧲6900השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $🧲6900 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAGNET6900 ($🧲6900) מידע שוק

שווי שוק $ 3.91K$ 3.91K $ 3.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.91K$ 3.91K $ 3.91K אספקת מחזור 68,784.87T 68,784.87T 68,784.87T אספקה כוללת 6.878487066034634e+16 6.878487066034634e+16 6.878487066034634e+16

שווי השוק הנוכחי של MAGNET6900 הוא $ 3.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $🧲6900 הוא 68,784.87T, עם היצע כולל של 6.878487066034634e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.91K.