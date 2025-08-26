עוד על $🧲6900

MAGNET6900 סֵמֶל

MAGNET6900 מחיר ($🧲6900)

לא רשום

1 $🧲6900 ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
MAGNET6900 ($🧲6900) טבלת מחירים חיה
MAGNET6900 ($🧲6900) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+16.25%

+16.25%

MAGNET6900 ($🧲6900) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $🧲6900 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $🧲6900השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $🧲6900 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MAGNET6900 ($🧲6900) מידע שוק

$ 3.91K
$ 3.91K$ 3.91K

--
----

$ 3.91K
$ 3.91K$ 3.91K

68,784.87T
68,784.87T 68,784.87T

6.878487066034634e+16
6.878487066034634e+16 6.878487066034634e+16

שווי השוק הנוכחי של MAGNET6900 הוא $ 3.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $🧲6900 הוא 68,784.87T, עם היצע כולל של 6.878487066034634e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.91K.

MAGNET6900 ($🧲6900) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MAGNET6900ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMAGNET6900 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMAGNET6900 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MAGNET6900ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+1.03%
60 ימים$ 0+14.56%
90 ימים$ 0--

מה זהMAGNET6900 ($🧲6900)

MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!

MAGNET6900 ($🧲6900) משאב

האתר הרשמי

MAGNET6900תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MAGNET6900 ($🧲6900) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MAGNET6900 ($🧲6900) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MAGNET6900.

בדוק את MAGNET6900 תחזית המחיר עכשיו‏!

$🧲6900 למטבעות מקומיים

MAGNET6900 ($🧲6900) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MAGNET6900 ($🧲6900) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $🧲6900 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MAGNET6900 ($🧲6900)

כמה שווה MAGNET6900 ($🧲6900) היום?
החי $🧲6900המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $🧲6900 ל USD?
המחיר הנוכחי של $🧲6900 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MAGNET6900?
שווי השוק של $🧲6900 הוא $ 3.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $🧲6900?
ההיצע במחזור של $🧲6900 הוא 68,784.87T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $🧲6900?
‏‏$🧲6900 השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $🧲6900?
$🧲6900 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $🧲6900?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $🧲6900 הוא -- USD.
האם $🧲6900 יעלה השנה?
$🧲6900 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $🧲6900 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

