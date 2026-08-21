Magma Staked Monad מחיר היום

מחיר Magma Staked Monad (GMON) בזמן אמת היום הוא $ 0.02971845, עם שינוי של 8.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GMON ל USD הוא $ 0.02971845 לכל GMON.

Magma Staked Monad כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,097,880, עם היצע במחזור של 70.52M GMON. ב‑24 השעות האחרונות, GMON סחר בין $ 0.02745473 (נמוך) ל $ 0.03097844 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03906158, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01941241.

ביצועים לטווח קצר, GMON נע ב -1.45% בשעה האחרונה ו +28.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.63K.

Magma Staked Monad (GMON) מידע שוק

שווי שוק $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M נפח (24 שעות) $ 19.63K$ 19.63K $ 19.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M אספקת מחזור 70.52M 70.52M 70.52M אספקה כוללת 70,520,340.0 70,520,340.0 70,520,340.0

שווי השוק הנוכחי של Magma Staked Monad הוא $ 2.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.63K. ההיצע במחזור של GMON הוא 70.52M, עם היצע כולל של 70520340.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.10M.