Magic USDC Generator סֵמֶל

Magic USDC Generator מחיר (MUG)

לא רשום

1 MUG ל USDמחיר חי:

--
----
+6.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Magic USDC Generator (MUG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:38:18 (UTC+8)

Magic USDC Generator (MUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+6.65%

+18.19%

+18.19%

Magic USDC Generator (MUG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +6.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Magic USDC Generator (MUG) מידע שוק

$ 4.47K
$ 4.47K$ 4.47K

--
----

$ 4.54K
$ 4.54K$ 4.54K

942.29M
942.29M 942.29M

956,016,781.2880019
956,016,781.2880019 956,016,781.2880019

שווי השוק הנוכחי של Magic USDC Generator הוא $ 4.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUG הוא 942.29M, עם היצע כולל של 956016781.2880019. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.54K.

Magic USDC Generator (MUG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Magic USDC Generatorל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagic USDC Generator ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagic USDC Generator ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Magic USDC Generatorל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+6.65%
30 ימים$ 0-21.99%
60 ימים$ 0-23.58%
90 ימים$ 0--

מה זהMagic USDC Generator (MUG)

Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Magic USDC Generator (MUG) משאב

האתר הרשמי

Magic USDC Generatorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Magic USDC Generator (MUG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Magic USDC Generator (MUG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Magic USDC Generator.

בדוק את Magic USDC Generator תחזית המחיר עכשיו‏!

MUG למטבעות מקומיים

Magic USDC Generator (MUG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Magic USDC Generator (MUG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Magic USDC Generator (MUG)

כמה שווה Magic USDC Generator (MUG) היום?
החי MUGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUG ל USD?
המחיר הנוכחי של MUG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Magic USDC Generator?
שווי השוק של MUG הוא $ 4.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUG?
ההיצע במחזור של MUG הוא 942.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUG?
‏‏MUG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUG?
MUG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MUG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUG הוא -- USD.
האם MUG יעלה השנה?
MUG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
