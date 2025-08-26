Magic USDC Generator מחיר (MUG)
Magic USDC Generator (MUG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +6.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Magic USDC Generator הוא $ 4.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MUG הוא 942.29M, עם היצע כולל של 956016781.2880019. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.54K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Magic USDC Generatorל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagic USDC Generator ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMagic USDC Generator ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Magic USDC Generatorל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+6.65%
|30 ימים
|$ 0
|-21.99%
|60 ימים
|$ 0
|-23.58%
|90 ימים
|$ 0
|--
Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time.
