Magic Internet Money מחיר היום

מחיר Magic Internet Money (MIM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIM ל USD הוא $ 0 לכל MIM.

Magic Internet Money כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 128,737, עם היצע במחזור של 999.90M MIM. ב‑24 השעות האחרונות, MIM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIM נע ב -0.67% בשעה האחרונה ו +5.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.15K.

Magic Internet Money (MIM) מידע שוק

שווי שוק $ 128.74K$ 128.74K $ 128.74K נפח (24 שעות) $ 5.15K$ 5.15K $ 5.15K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 128.74K$ 128.74K $ 128.74K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,898,139.016602 999,898,139.016602 999,898,139.016602

שווי השוק הנוכחי של Magic Internet Money הוא $ 128.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.15K. ההיצע במחזור של MIM הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999898139.016602. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.74K.